Türkeli MYO'nun iki bölümünün de kontenjanı doldu

Yükseköğretim Genel Kurulu onayından sonra Türkelili iş adamı Fadıl Demirel tarafından sil baştan yenilenen Belediye Otogarı yanında yer alan Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ait hizmet binası, 2019-2020 eğitim öğretim yılında hizmete giriyor.

Geçtiğimiz ay Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih kılavuzunda yayınlanan Türkeli Meslek Yüksekokulunda açılacak Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü'ne bağlı taban puanı 217 olan Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı ve Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü'ne bağlı taban puanı 236 olan Evde Hasta Bakımı Programının 100 kişilik kontenjanın dolduğu bildirildi.

Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, yaptığı açıklamada, "Türkeli Meslek Yüksekokulunun taban puanlarının yüksek olması, ilginin çok fazla olması, hedefimiz olan 1000 öğrenciye çok kısa zamanda ulaşacağımızın göstergesi oldu. Bu hafta içinde geniş çaplı toplantı yapacağız" diye konuştu.