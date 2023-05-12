Türkeli ormanlarında mücadele alanları genişletiliyor

Sinop’un Türkeli ilçesinde, kestane ormanlarında görülen gal arısına karşı biyolojik mücadele yöntemi olan ’avcı böceklerin üretilerek doğaya salımı’ çalışmalarına hız kazandırılarak, mücadele alanları genişletiliyor.
Sinop'un Türkeli ilçesinde, kestane ormanlarında görülen gal arısına karşı biyolojik mücadele yöntemi olan 'avcı böceklerin üretilerek doğaya salımı' çalışmalarına hız kazandırılarak, mücadele alanları genişletiliyor.
Sinop Orman Koruma Şube Müdürü Ziya Yazıcı ve teknik ekibi, avcı böceklerin doğaya salınması kapsamında, Türkeli ormanlarında çalışma gerçekleştirdi. Bölge halkının da destek verdiği programda, biyolojik mücadele laboratuvarında üretimi gerçekleşen avcı böcekler Türkeli ilçesinde gal arılarına karşı doğal ortamında mücadeleye başladı.