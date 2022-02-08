Türkeli Toplum Sağlığı Merkezinde sona doğru

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Güzelyurt Mahallesi Pazaryeri yanında inşa edilen yeni Toplum Sağlığı Merkezi hizmet binası çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerini aynı çatı altında toplayacak yeni hizmet binası çalışmalarını incelemek üzere Türkeli ilçesine gelen Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu ve ekibi, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, Belediye Başkanı Veysel Şahin ve AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım ile birlikte, Türkeli Toplum Sağlığı Merkezinin inşaatını yerinde incelediler.

İnceleme sonrası Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, Türkeli Toplum Sağlığı Merkezinin en kısa sürede tamamlanıp, ilçe halkının hizmetine sunulacağının müjdesini verdi.