Türkeli Yalı Mahallesi'nde imar çalışmaları tamam

Sinop'un Türkeli ilçesinin 4. mahallesi ilan edilen Yalı Mahallesi'nde, 1. etap imar uygulamaları tamamlandı.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin yaptığı açıklamada, "İlçemiz Gündoğdu Köyü bağlısı Yalı mevkii yapılan plebisit oylaması sonucu yüksek kabulü yönünde oy oranıyla Yalı Mahallesi olarak belediyemize bağlanmıştır. İlçemize bağlanan Yalı Mahallesi'ne alt ve üst yapı hizmetleri hızla planlanmaya başlanmış, mevcut şehir içinde devam eden alt yapı ihalesi kapsamında bölgeye içme ve kullanma suyu getirilmesi amacıyla ilk kazma vurulmuş ve çalışmalar devam etmektedir. İlçemizin 4. mahallesi olarak kurulan Yalı Mahallesi'nde yaşanılabilir şehircilik anlayışına uygun imar düzenlemeleri sağlamak amacıyla birçok kamu kurumuyla eşgüdüm içerisinde çalışılmış, kurum ve kuruluşlardan görüş ve izinler alınmıştır. Tarımsal amaçla kullanılan arazi bulunmayan bölgede tarım dışı kullanım izinleri alınması hususunda büyük gayret gösterilmiş, Milletvekilimiz Dr. Nazım Maviş'in büyük katkılarıyla bakanlık onayları alınmıştır. Bölgeye en kısa sürede içme suyu, kanalizasyon, elektrik, internet gibi altyapı hizmetleri götürülecektir. Bölgede devam edecek diğer imar uygulamalarıyla yeni ticaret, turizm, iskân alanları oluşturulacak, ilçemizin ve bölgemizin sosyal ve ekonomik düzeyi iyileştirilecektir. İmar uygulaması sonucu oluşan yeni tapular, tapu sahiplerince belediyemiz Emlak Servisinden en yakın sürede temin etmeleri önemle rica olunur. Ayrıca oluşan yeni parsellere ilişkin TKGM Parsel Sorgu hizmeti üzerinden vatandaşlarımızca sorgulama yapılabilmektedir” dedi.