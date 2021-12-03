Türkeli yer altı çöp konteyner sistemine geçiyor

Sinop'un Türkeli ilçesinde asansörlü yer altı çöp konteyner sistemi hayata geçiriliyor.

İlçede öncelikli olarak görsel kirliliği tamamen ortadan kaldıracak uygulama ile çöp ve atıkları yer altında izole edilerek, koku, bakteri, hastalık ve benzeri istenmeyen sonuçların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Konu ile ile ilgili açıklamada bulunan Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, “İlçemizde çevre bilincini geliştirmek, çöplerin oluşturduğu kötü kokuları önlemek ve çevre kirliliğini tamamen ortadan kaldırmak amacıyla, ilk etapta 4 adet yer altı çöp konteyneri aldık. İlerleyen zamanda da bu sayı çoğaltılıp, çevre temizliğinde örnek bir belediye olacağız'' dedi.