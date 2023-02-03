Türkeli Yılanlık Köprüsü'nün yüzde 75'i tamamlandı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, 11 Ağustos 2021 tarihindeki sel afetinde yıkılan Türkeli Yılanlık Köprüsü’nün yapım çalışmasında yüzde 75 oranına ulaşıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde, 11 Ağustos 2021 tarihindeki sel afetinde yıkılan Türkeli Yılanlık Köprüsü'nün yapım çalışmasında yüzde 75 oranına ulaşıldı.
11 Ağustos afetinde yıkılan Türkeli Yılanlık Köprüsü'nün yapım çalışmaları devam ediyor. İnşaatı yüzde 75 oranında tamamlandı. Nisan ayına kadar hizmete açılması hedeflenen köprü, Türkeli ilçesindeki 18 köy yolunun bağlantısını sağlayacak.