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Türkeli Ziraat Odası'nda Özçelik dönemi

Türkeli Ziraat Odası Başkanı Murat Yıldırım’ın vefatı nedeniyle yapılan seçimde oda başkanlığı görevine Günay Özçelik getirildi.

Türkeli Ziraat Odası Başkanı Murat Yıldırım'ın vefatı nedeniyle yapılan seçimde oda başkanlığı görevine Günay Özçelik getirildi.


Seçim sonrası açıklama yapan Günay Özçelik, "İlçemiz Ziraat Odası Başkanlığını başarı ile yürüten Murat Yıldırım abimizin zamansız vefatı sebebi ile bu önemli görevi yapılan seçimle şahsım olarak devralmış bulunmaktayım. Emanetine sahip çıkarak, Türkeli Ziraat Odası Başkanlık görevimi layıkı ile yapacağımı tüm Türkeli halkı ve Ziraat Odası üyelerimize bildirmek isterim. Rahmetli Murat Yıldırım abimizin vefatı ile başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diler, saygılar sunarım" dedi.

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