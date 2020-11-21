Türkeli'de 146 öğrenciye tablet desteği

Türkeli'de "Uzaktan Eğitime Sen de Destek Ol" kampanyası kapsamında, hayırseverler tarafından bağışlanan 146 tablet öğrencilere dağıtıldı.

Sinop Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Uzaktan Eğitime Sen de Destek Ol" tablet bağışı kampanyası kapsamında, hayırseverler tarafından bağışlanan 146 tablet öğrencilere dağıtıldı.

Türkeli Genç İş Adamları Derneği'nin de 59 tabletle destek verdiği kampanyada bağışlanan tabletler, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar ve bazı hayırseverlerin de katılımı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edilmek üzere okul müdürlüklerine teslim edildi.