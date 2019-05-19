Türkeli'de 19 Mayıs coşkusu

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma ve kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Kutlamalara, İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Tatar, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Murat Çalışkan, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı ve öğrencilerin derece elde eden eserlerini okuduğu program, öğrencilerin kıyasıya ettiği bilek güreşi, plunk, koca ayak ve kasa yarışmaları ile devam etti.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri günün anısına çeşitli türküler seslendirdi.

Kutlamalar, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve spor müsabakalarında dereceye giren öğrenci ve takımlara Kaymakam Murat Zadeleroğlu, Belediye Başkanı Veysel Şahin ve protokol üyelerinin kupa, hediye ve madalyalarını takdim etmesiyle son buldu.