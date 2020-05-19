Türkeli'de 19 Mayıs konvoyu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkeli ilçesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında programın ilki Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Türkeli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Sosyal mesafeli olarak düzenlenen çelenk sunma töreni burada sona erdi.

Etkinlikler kapsamında saat: 19.00'da Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından ilçe merkezinde araç konvoyu düzenlendi.

Türk bayraklarıyla donatılan resmi araçların yaptığı konvoya vatandaşlar da araçlarıylakatılarak destek verdi. Konvoyun ardından ilçe Huzur Dincel Stadı'nda toplanıldı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Türkeli'de de İstiklal Marşı okundu.