Türkeli'de 2023 yılı hedefleri belirlendi

Toplantıda, kurumların 2022 çalışmaları üzerinde derleme yapılırken, 2023 içinde yapılacak çalışmalara ilişkin görüş alışverişi yapıldı.

Atatürk İlköğretim Okulu toplantı salonunda, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, ilçe protokolü ve muhtarların katılımı ile "2022 yılı kamu hizmetlerinin değerlendirilmesi ve 2023 yılı yatırım, plan, hedeflerin görüşülmesi, sorun ve ihtiyaçların belirlenmesi" toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kurum müdürleri 2022 yılına dair kurumsal brifing verdi. Güvenlikten eğitime, sağlıktan altyapı ve üst yapı çalışmalarına, desteklemelerden projelere kadar her kurum 2022 yılına ait çalışmalarını tek tek aktarırken, eksik kaldıkları yerleri de dile getirdiler. Ayrıca, 2023 yılı için de kurumların planladığı hizmetlerin görüşülmesi ve istişaresi yapıldı.