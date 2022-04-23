Türkeli'de 23 Nisan coşkusu

Kutlama programı, saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu ile başladı. Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu, ardından buradaki tören sona erdi.

Program ve gösteriler, Atatürk İlkokulu bahçesinde devam etti. Günün anlam ve önemine hitaben konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar yaptı.

Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerince hazırlanan gösteriler sunuldu. Atatürk İlkokulu öğrencilerinden bir grup öğrenci, Gazi Mustafa Kemal YBO Müzik öğretmeni Merve Albayrak eşliğinde ve koordinatörlüğünde, günün anlam ve önemine dair şarkılar seslendirdi.

23 Nisan etkinlikleri kapsamında ilçe çapında düzenlenen, ortaokullar arası futbol, okçuluk, kaleli yakan top, mangala ve satranç turnuvaları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “23 Nisanda Çocuk Olmak” temalı ilkokullar arası resim, ortaokulla arası şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesinin ardından program son buldu.