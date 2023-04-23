Türkeli'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Türkeli ilçesinde de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler, düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından kutlama programı, İlçe Spor Salonunda devam etti.

Programda, günün anlam ve önemine hitaben konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar yaptı. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sahnelendi. Programda, Atatürk İlkokulu öğrencileri tarafından Kafkas Halk Oyunları, 125. Yıl Gazi Anaokulu öğrencileri tarafından ront gösterisi sahnelendi. İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Asrin Şuara Ün, “Dünyayı Verin Çocuklara” adlı şiirini okudu. Atatürk ve Cumhuriyet ilkokulları anasınıfı öğrencileri, ront gösterisi sahneledi. Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Elizan Demircan, “Egemenlik Bayramı” adlı şiirini okudu. Cumhuriyet İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri “Zeybek Folklor” oyunu sergiledi. Helaldı İlkokulu öğrencileri tarafından 18 Türk Devletlerinin Bayrak gösterisi sahnelendi. Program, “23 Nisan'da Çocuk Olmak” temalı ilkokullar arası resim, ortaokullar arası kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle son buldu.

Programa, Kaymakam Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Filiz, İlçe Emniyet Müdürü Feyyaz Yaşar, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.