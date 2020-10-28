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Türkeli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Türkeli ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97.

Türkeli ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, çelenk sunma töreni ile başladı.


Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde, sosyal mesafeye uygun şekilde düzenlenen çelenk sunma törenine, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.


Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından tören sona erdi.


Kutlamalar, yarın saat 09.30'da Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde devam edecek.

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