Türkeli'de 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinden yıl sonu gösterisi

Sinop'ta Türkeli Müftülüğü 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin Yıl Sonu Programı gerçekleştirildi.

Türkeli Müftülüğünün düzenlemiş olduğu Gençlik Merkezi salonunda düzenlenen 4-6 yaş Kur'an Kursu Yıl Sonu programına, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Feyyaz Yaşar, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar ve daire amirleri katıldı. Çeşitli gösterilerin düzenlendiği programda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyelerince takdim edildi.

Belediye Başkanı Veysel Şahin, programı düzenleyen müftülük personeline ve öğrencilere teşekkür edip, her zaman yanlarında olduğunu belirtti.