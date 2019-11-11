Türkeli'de 5 bin fidan toprakla buluştu

Türkiye genelinde başlatılan Geleceğe Nefes kampanyası ile Sinop'un Türkeli ilçesinde de 5 bin fidan toprakla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Geleceğe Nefes projesi kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Türkeli ilçesinde de 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de fidan dikimine başlandı. İlçeye bağlı Turhan köyü Demirci mahallesinde düzenlenen fidan dikim seferberliğine, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan seferberlikle, ilçeye bağlı Turhan köyünde 5 hektarlık alanda 3 bin fidan dikildi. 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de ilçe genelindeki 22 farklı lokasyonda da toplamda 5 bin fidan dikilmiş oldu.