Türkeli'de 7 kiloluk levrek yakalandı

Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında 7 kilo 300 gramlık levrek balığı yakalandı.

Türkeli'de yaşayan Zafer Aydın, 7 metrelik teknesiyle balık avına çıktı. Türkeli açıklarında denize attığı ağları çeken Aydın, 7 kilo 300 gram ağırlığında levrek yakaladı.

Balıkçı tezgahında ilgi odağı olan levrek, kısa sürede kilosu 125 liraya satıldı.

15 yıldır balıkçılık yapan Zafer Aydın, "Sabah saat 6 sıralarında tuttum. Türkeli açıklarına ağ atmıştım. Kıyı balıkçılığı yapıyorum. Lüfer ve çinekop için attığım ağlara levrek takıldı. Nasipte ne varsa o gelir. Tezgaha koyduğumda da ilgi çekti. Kısa sürede de satıldı" diye konuştu.