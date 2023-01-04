Türkeli'de 'Alışverişini Yerel Esnaftan Yap, Esnafına Sahip Çık' kampanyası

Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi iş birliğiyle, yerel esnafa destek vermek amacıyla 'Alışverişini Yerel Esnaftan Yap, Esnafına Sahip Çık' kampanyası başlatıldı.

Pandemi ve sel afetinden bu yana birçok sıkıntı ile mücadele eden esnafın Türkeli'deki temsilcileri seslerini duyurmak için sahaya indi. İlk olarak Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı ziyaretlerinde bulunan Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Karahan ve Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Nihat Demircan, 'Alışverişini Yerel Esnaftan Yap, Esnafına Sahip Çık' sloganıyla başlatılan proje ile ilgili bilgilendirme broşürünü Kaymakam Mesut Ozan Yılmaz ve Belediye Başkanı Veysel Şahin'e takdim ederek, destek istediler.

Kaymakam Yılmaz ve Belediye Başkanı Şahin de zor günler geçiren esnafların her zaman olduğu gibi yine yanlarında olmaya devam edeceklerini beyan ettiler.

Esnafın Türkeli'deki temsilcileri Ali Karahan ve Nihat Demircan yaptıkları ortak yazılı açıklamada, “Halkımızın alışverişini yerel esnaftan yapmalarını istiyoruz. İyi günümüzde, düğünümüzde ve cenazemizde bizimle olan, kimi zaman evimizin anahtarını hatta çocuğumuzu 'biraz burada oyalansın' diye emanet ettiğimiz yerel esnafımızın ayakta durabilmesi ve geçimini sürdürebilmesi için destek olmak zorundayız. Bizler her zaman esnaflarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Başlattığımız kampanyayla vatandaşlarımız duyarlılık göstererek ilçe esnafımıza sahip çıkacağına inancımız tamdır. Son olarak esnaflarımızdan da isteğimiz, sadece vatandaşlarımız değil, esnaflarımızın da birbirlerinden alışveriş yapmalarını istiyoruz. Unutulmasın ki, ülkemizde esnaf ve sanatkarlar yok olursa, ülke ekonomimizin bel kemiği kırılmış olur. Bu konuda duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifedelerine yer verdi.