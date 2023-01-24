Türkeli'de Almanca dil kursu açılıyor

Sinop'un Türkeli İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezi iş birliği ile ücretsiz Almanca dil kursu açılacak.

Türkeli İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, Gençlik Merkezi salonunda ücretsiz verilecek Almanca dil kursu, haftanın 3 günü ve 'A1 başlangıç seviyesi'nde düzenlenecek.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Almanca dil kursu için başvuruların devam ettiği, kayıtların 3 Şubat'ta sona ereceği belirtildi.

Kursun yaklaşık bir ay süreceği ve kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verileceği bildirildi.