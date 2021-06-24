Türkeli'de aşı çadırı kuruldu

Türkeli İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri, yerinde aşı uygulaması kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda kurdukları çadırda 25 yaş ve üzeri vatandaşları randevulu veya randevusuz olarak aşılamaya başladı. Aşı çadırına gelerek aşısını olan Ramazan Demircan, “İlçe merkezinde aşı imkanı sunulması güzel. Aşımı oldum, herkese tavsiye ederim. Herkes aşısını olsun. Aşı olmayanlar artık seyahat yapamıyor. Özellikle sağlığımız için yaptırmalıyız. Çocuklarımız için yaptırmalıyız” dedi.