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Türkeli'de aşure dağıtımı

Sinop’un Türkeli ilçesinde Aşure Günü münasebetiyle, Merkez Cami önünde sıcak aşure dağıtımı yapıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde Aşure Günü münasebetiyle, Merkez Cami önünde sıcak aşure dağıtımı yapıldı.


Türkeli Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle 2 bin kişiye aşure ikram etti. Merkez Cami önünde düzenlenen aşure programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Belediye Başkanı Veysel Şahin, "Muharrem ayı, ilahi bereketin ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir aya girmenin mutluluğu ile hicri yılbaşınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

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