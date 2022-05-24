İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Türkeli'de bilim fuarı

Sinop’un Türkeli ilçesi Ayaz Ortaokulunda bilim fuarı açıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesi Ayaz Ortaokulunda bilim fuarı açıldı.


Ayaz Ortaokulunda düzenlenen fuarın açılışına, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış kurdelesinin kesiminin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından fuardaki projeler incelendi. Öğretmen Pınar Yaman'ın proje yürütücülüğünü üstlendiği bilim fuarında, 13 proje sergilendi. Fuarda, Sıfır Atık, Su Roketi, Smaç Makinesi, Az Su ve Az Toprak ile Tarım, Göktürkçe, İkiz Kelimeler, Sayı Asansörü, Pi Sayısını Bulma, İngilizce Kelime ve Saatler adlı projeler sunuldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.