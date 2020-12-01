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Türkeli'de bir doktor koronaya yakalandı

Sinop’un Türkeli İlçe Devlet Hastanesi’nde görev yapan Dahiliye Uzmanı Dr.

Sinop'un Türkeli İlçe Devlet Hastanesi'nde görev yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Kasım Okan'ın yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.


Çeşitli şikayetler üzerine yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenilen ve 14 gün süre ile karantinaya alınan Uzman Doktor Okan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Söz konusu hastanede, bazı sağlık çalışanlarında da pozitif vakanın görüldüğü ve evlerinde karantinaya alındığı bilgisine ulaşıldı.

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