Türkeli'de 'Bir Hareketine Bakar Hayat' denetimi

Sinop'un Türkeli ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Türkeli ilçe girişinde Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı ile Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koordine edilen uygulamaya katılarak, durdurulan araçların sürücüleri ve araç içerisinde bulunan yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak, “Bir Hareketine Bakar Hayat” baskılı maske takdim edip, kolonya ve çikolata ikramında bulundu.

Trafikte seyir halindeyken emniyet kemeri takmanın yalnızca tek bir hareket gerektirdiği ve birçok kazada hayat kurtardığı vurgulanan uygulamada, üç noktalı emniyet kemerleri otomobillerde ağır yaralanma risklerini yüzde 45'e kadar azaltırken, bu oran kamyonetlerde yüzde 60'a çıktığı, ölümlü kazalarda ise emniyet kemeri kullananların yüzde 24,8'i hiç zarar görmeden kazayı atlatırken, emniyet kemeri kullanmayanların sadece yüzde 6,3'lük bir bölümü kazadan yara almadan kurtulduğu, arka koltukta emniyet kemeri kullanmak ise ağır yaralanmaları yüzde 50'ye kadar azalttığı hatırlatıldı.