İhlas Haber Ajansı

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Türkeli'de buzda kayarak düşen adam hastanelik oldu

Sinop’un Türkeli ilçesinde, kar ve buzlu zeminde kayıp düşen 1 kişi yaralandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, kar ve buzlu zeminde kayıp düşen 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, ilçenin Güzelyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana gelen olayda, evinden ayrılarak ekmek almaya giderken buzlu ve karlı zeminde kayarak düşen Hüseyin Demir (71), vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.


Olay yerine gelen ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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