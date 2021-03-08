Türkeli'de çam kese böceği ile mücadele başladı

Ormanlık sahalarda sıklıkla görülen ve içinde bulunduğumuz aylarda keselerin belirginleşmesi ile vatandaşların dikkatini çeken çam kese böceği ile mücadele hız kazandı.

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü Türkeli Merkez Şefliği ekipleri, çam ağaçlarının ibrelerini yiyerek gelişmesini engelleyen ve artım kayıplarına neden olan çam kese böceği ile biyolojik ve mekanik mücadele kapsamında, çam ağaçlarında çam kese böceğinin bulunduğu keseleri keserek, 7 adet yapılan tel kafeslere bırakıyor.

Türkeli Merkez Şefi Erman Yiğit Yılmaz, Türkeli'nin sahil kesimlerindeki çam ormanlarında yapılmaya başlanan ve çalışmalar kapsamında, çam kese böceğine karşı uygulamaya alınan biyolojik ve mekanik savaş metotları ile ormanların korunması ve başarılı sonuçlar alınması amaçlandığını ifade etti.