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Türkeli'de camiler çocuklarla şenlendi

Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından yarıyıl tatilinde düzenlenen "Camiyi Seviyorum, Namazla Buluşuyorum" projesi tamamlanarak, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından yarıyıl tatilinde düzenlenen "Camiyi Seviyorum, Namazla Buluşuyorum" projesi tamamlanarak, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


Türkeli ilçesinde, "Camiyi Seviyorum, Namazla Buluşuyorum" projesi kapsamında yarıyıl tatilinde Merkez Camisi ve 2 Akçabük Köyü Camisi'nde yarışma düzenlendi. Yarışmada derece alan 15 öğrenci İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı tarafından ödülleri takdim edildi.


İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı, düzenlenen yarışmanın, çocukların camilerde devamlılığını sağlamak ve namaz alışkanlığını sağlamak amacıyla yapıldığını belirterek, yarışmaya katılan tüm çocukları tebrik etti.

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