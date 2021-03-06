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Türkeli'de çatı yangını korkuttu

Sinop’un Türkeli ilçesinde, apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu.


Alınan bilgiye göre, ilçenin Güzelyurt Mahallesi Hasan Özcan Caddesi üzerindeki Mustafa-Osman Demirel'e ait 5 katlı apartmanın çatı katında gece saat 03.00 sıralarında yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.


Yangın sonucu apartmanın çatı katında hasar oluştu.

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