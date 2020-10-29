Türkeli'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkeli ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama programı düzenlendi.

Türkeli ilçesinde Atatürk Anıtı önünde sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen kutlama programına, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, günün anlam ve önemine hitaben bir konuşma yaptı. Kaymakam Konak, konuşmasında, “Cumhuriyet rejimi; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme inancının temel dayanağı olmuştur. Millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet idaresi, Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese fert olma hakkını vermiş ve sorumluğunu yüklemiştir. İnsanı ön planda tutan bu anlayışla, devletin ve toplumun geleceğinden kendini sorumlu tutma şuuru geliştirilmiş, insanlığın ortak değeri olan medeniyetin gelişimine büyük katkılar sağlanmıştır. Ülkemizin günümüz dünyasında daha fazla söz sahibi olabilmesi için dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi tahlil etmemiz, yüksek değerlerimize sahip çıkmamız ve bu değerleri yüceltmeye devam etmeliyiz. Milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenerek; birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeliyiz" dedi.

Öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırladıkları şiir ve kompozisyon eserlerini okundu. Kutlama programı, resmi kamu kurum ve kuruluşları ile esnafların gerçekleştirdikleri araç konvoyu ile son buldu.