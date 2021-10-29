Türkeli'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü, Sinop'un Türkeli ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Türkeli ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bir dizi program düzenlendi. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen kutlama programında, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ve Belediye Başkanı Veysel Şahin, tören alanındaki vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Kutlama töreninde konuşan İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, "Vatanın sinesinden düşmanı çıkardığımız Kurtuluş Savaşımızdan hemen sonra, 'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!' diye yarınlarımıza o günden sonra ışık tutan, ilk geldiği zamanlar ülkemizin evladı, şimdi ise yarınımızın umudu olan Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen kompozisyon, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesi ile devam eden kutlamalar, tören geçişi ile sona erdi.