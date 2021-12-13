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Türkeli'de Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği

Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele etkinlikleri kapsamında Türkeli İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret ettiler.

Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele etkinlikleri kapsamında Türkeli İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ettiler.


Ziyaretin ardından Türkeli İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli doktor ve hemşireler tarafından, Türkeli Meslek Yüksekokulu Evde Hasta Bakım Programı öğrencilerine Davranışsal Bağımlılık hakkında eğitim verildi.


Eğitim sonrasında yüksekokul önünde stant açılarak, vatandaşları bilgilendirmek amaçlı broşürler dağıtıldı.


Düzenlenen etkinlikte, çocukların dikkatini çekmek amacıyla balonlar kullanıldı. Yüz boyama yapıldı ve müzik eşliğinde oyunlar oynandı.


Etkinlikte hem çocuklar hem de gençler keyifli anlar yaşadılar.

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