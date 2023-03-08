Türkeli'de depremzede çocuklar için sahaya oyuncak ‘yağacak'

Türkeli Belediye Esnafspor Kulübü yönetici ve futbolcuları, Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Karahan'ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette Kulüp Başkanı Orhan Köksal, Esnaf Odası Başkanı Ali Karahan'a Türkeli Belediye Esnafspor forması hediye ederek, 12 Mart Pazar günü oynanacak olan Türkeli Belediye Esnafspor - Sinopspor karşılaşması öncesi depremzedelere bağışlamak üzere yapılacak organizasyona davet etti.

Başkan Karahan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman olduğu gibi bugün de kulübe maddi ve manevi desteklerin devam edeceğini ifade etti.

"Tüm halkımızı ailecek organizasyona bekliyoruz"

Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Karahan, yaptığı açıklamada, 12 Mart Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaya tüm ilçe esnaflarından destek beklediklerini ifade ederek, “Düzenlenen organizasyonda, maç öncesi sahaya atkı, bere, top ve peluş oyuncaklar sahaya atılarak, burada toplanıp tamamı depremzedelere ulaştırılacak. Tüm esnaflarımızın bu konuda desteğini bekliyoruz. Aynı zamanda ilçemiz için derbi niteliğinde oynanacak bu karşılaşmaya tüm Türkelili hemşehrilerimizi ailecek stat tribününde yerlerini almalarını önemle istiyoruz" ifadelerini kullandı.