Türkeli'de dernekten anlamlı turnuva

Türkeli Genç İş Adamları Derneği tarafından organize edilen Voleybol Turnuvası'nda toplanan gelirler, kronik hastalığı bulunan çocukların tedavisinde kullanılacak.

Dernek yönetim kurulu üyelerinin ortak kararı ile geçen yıl halı saha turnuvaları düzenleyen Türkeli Genç İş Adamları Derneği, bu yıl da anlamlı bir turnuva etkinliğine imza atıyor.

İlçede düzenlenecek voleybol turnuvası kapsamında, etkinliğe katılacak takımlardan ve turnuva sponsorlarından toplanacak gelirler, Türkelili olan ve kronik hastalığı bulunan çocukların tedavisinde kullanılacak.

Şuana kadar 14 takımın başvuru yaptığı voleybol turnuva müsabakaları 10 Mart'tan sonra belirlenecek günlerde oynanmaya başlanacak. Turnuvanın Türkeli Kapalı Spor Salonu'nda oynanacağı, başlangıç tarih ve saatinin derneğin sosyal medya sayfasından duyurusunun yapılacağı bildirildi.