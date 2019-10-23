Türkeli'de doğaseverlerden doğa yürüyüşü etkinlikleri

Sinop'un Türkeli ilçesinde, farklı meslek grubundaki doğaseverlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan "Türkeli Doğa ve Yürüyüş Sporları Grubu" üyeleri, her hafta sonu Türkeli ilçesinin farklı bölgelerine yürüyüş gerçekleştiriyor.

Türkeli ilçesinde, farklı meslek grubundaki doğaseverlerin bir araya gelmesiyle kurulan "Türkeli Doğa ve Yürüyüş Sporları Grubu" üyeleri, her hafta sonu ilçenin doğa güzelliklerinin bulunduğu bölgelerde doğa yürüyüşü yaparak, haftanın stres ve yoğunluğunu üzerinden atarak keyifli gün geçiriyorlar.

Şu ana kadar Çatak, Gökçealan, Satı ve Yeşiloba köylerinde bulunan doğa güzelliklerini gördüklerini anlatan Türkeli Doğa ve Yürüyüş Sporları grubu başkanı Derya Karaca, ilçedeki bu doğal güzelliklerin kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini söyledi. Karaca, doğa yürüyüşü ile çok sayıda bilinmeyen doğa harikalarının bulunduğunu ve tanıtılması gerektiğini sözlerine ekledi.