Türkeli'de etkili olan fırtınada gemiler limana sığındı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, fırtına nedeniyle çok sayıda balıkçı gemisi Helaldı Limanı'na sığındı.

İlçe genelinde etkili olan fırtına nedeniyle Güzelkent köyü sahilinde ağaç tomruğu karaya vurdu. Ağaç tomruğunun, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde dereden denize sürüklenen tomruklardan olduğu tahmin ediliyor.

Kıyıya vuran 3 metre boyundaki dev dalgalarla birlikte Türkeli ve Güzelkent sahilleri ağaç parçaları ve çöpler ile doldu.