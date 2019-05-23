Türkeli'de fırın ve pastane denetimi

Denetime Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Denetimlerde, genel temizlikleri, personel portör muayeneleri, gıda üretim yerleri ve ürün gramajları incelendi. Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, halk ve çevre sağlığını ilgilendiren konularla ilgili olarak Zabıta Amirliği ekiplerinin denetimlerini aralıksız şekilde sürdüreceğini söyledi.

Genel olarak yapılan denetimlerde, fırın ve pastanelerde sağlığa uygun bir şekilde üretim yapıldığını belirten Başkan Şahin, "Amacımız halk sağlığını doğrudan ilgilendiren konularda aksaklıklara müsaade etmemek. Denetimlerimiz sık sık devam edecek. Sağlıklı ve hijyen kurallarına uygun üretim yapan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum" dedi.