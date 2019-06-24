Türkeli'de futbol turnuvası sona erdi

Türkeli ilçesinde, dernek tarafından ilk kez tertip edilen futbol turnuvası, turnuva birincisine düzenlenen meşaleli kutlama ile son buldu. Cumhuriyet Ortaokulu halı sahasında düzenlenen futbol turnuvasının finaline, Yenilmezlerspor ile Yıkımspor takımları kaldı. Her iki takım arasında çekişmeli geçen karşılaşmanın sonunda Yenilmezlerspor, Yıkımspor karşısında aldığı 6-1'lik galibiyetle turnuvanın şampiyonu oldu. Birinci olan Yenilmezlerspor ekibine bin lira, ikinci olan Yıkımspor ekibine ise 300 lira para ödül verildi.

Şampiyon olan Yenilmezlerspor takımı ile ikinci olan Yıkımspor oyuncularına dernek tarafından hazırlanan madalyalar verildi. Yenilmezlerspor, şampiyonluk kupası coşkusunu meşale yakarak kutladı.

Türkeli Genç İşadamları Derneği Başkanı Gökhan Göksu, "Turnuva boyunca bizleri yalnız bırakmayan seyircimize ve halkımıza, katılımcı takımların her bir oyuncusuna, bizlere desteğini esirgemeyen sponsorlarımız olan esnaflarımıza derneğimiz adına teşekkür ediyoruz. Amacımız, burada gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutacak etkinlik ve spor faaliyeti organizasyonu ile sosyalleşmeleri, vatandaşlarımızın güzel vakit geçirmeleri, esnaflarımızın gençlerimizin kaynaşması, ortak faaliyetlerde birleşmesidir. Hedefimiz bir sonraki turnuvada daha kapsamlı, daha kaliteli bir organize, daha fazla takım katılımı ile birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırmak olacaktır. İlçemizde bu tip etkinliklerin devam ederek, ilçemizin reklamını ve tanıtımını yapmak asıl gayemizdir. Son olarak kaymakamlığımıza, belediyemize ve oda temsilcilerine, derneğimiz ve halkımız adına teşekkür ederiz" dedi.