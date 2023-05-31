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Türkeli'de Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı

Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Türkeli ilçesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Türkeli ilçesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.


Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sinop'un Türkeli ilçesinde, sarı-kırmızılı takıma gönül veren yüzlerce taraftar, sokaklara akın ederek 23. şampiyonluğu doyasıya kutladı. Ellerinde Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı alan taraftarlar, meşaleler yakıp, tezahüratlar yaptı ve araç konvoyu oluşturdu.

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