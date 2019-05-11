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Türkeli'de gaziler ve şehit ailelerine iftar

Türkeli Kaymakamlığı tarafından gaziler ve şehit aileleri için iftar programı düzenlendi.


Sinop'un Türkeli ilçesinde, kaymakamlık tarafından gaziler ve şehit aileleri için ilçedeki bir restoranda protokol üyelerinin katılımıyla iftar programı düzenlendi.


Programda konuşan İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, mübarek Ramazan ayının önemine vurgu yaparak, "Manevi iklimin içerisinde olduğumuz Ramazan ayında vatanı ve bayrağı için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmet ve minnetle anarken, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.


Fatih Camisi İmam Hatibi Atilla Şentürk, programda ilahi seslendirdi. İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı tarafından iftar duası yapıldı. Programın sonunda katılımcılar belediyenin düzenlemiş olduğu iftar programına davet edildi.

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