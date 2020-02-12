Türkeli'de gönülleri ısıtan proje

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Merve Kartal tarafından "Kendim Örüyorum, Paylaşıyorum" projesi kapsamında öğrencilerin ördükleri atkılar, Hakkari Yüksekova'daki ilkokul öğrencilerine gönderilecek.

Türkeli ilçesi Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Merve Kartal tarafından 2014-2015 eğitim-öğretim yıllarında görev yaptığı Hakkari Yüksekova Doğanlı Köyü İlkokulu'nda okuttuğu öğrencilerin faydalanması adına Türkeli ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda "Kendim Örüyorum, Paylaşıyorum" projesi başlattı.

Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Tatar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy ile birlikte projenin başlandığı Atatürk İlkokulu 4/A sınıfını ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Konak, projenin detayı ile ilgili sınıf öğretmeni ve proje koordinatörü Merve Kartal'dan bilgi aldı.

Sınıf Öğretmeni Merve Kartal, proje amacının, öğrencilerin ördükleri atkıları, duygularını ifade eden mektuplarla birlikte Hakkari'deki zor şartlar altında eğitim gören yaşıtlarıyla paylaştırarak, yeni arkadaşlar edinmelerini sağlamak ve hem de öğrencilerin el becerilerini geliştirmek olduğunu ifade etti.

Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak ise projeyi gerçekleştiren sınıf öğretmeni Merve Kartal'a teşekkür etti.