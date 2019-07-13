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Türkeli'de hac kafilesi dualarla uğurlandı

Sinop’un Türkeli ilçesinden hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan kafile için Merkez Camisi önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Sinop'un Türkeli ilçesinden hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan kafile için Merkez Camisi önünde uğurlama töreni düzenlendi.


Türkeli Merkez Camisi önünde düzenlenen uğurlama töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, çeşitli ilahiler seslendirildi. Hacı adaylarını uğurlamaya, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı ile vatandaşlar katıldı.


İlçe Müftüsü Gargı, islamın beş şartından biri olan hac görevini imkanı olan her Müslümanın yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Konuşmanın ardından İlçe Müftüsü Gargı tarafından dua yapıldı. Daha sonra hacı adayları aileleri ve yakınlarıyla helalleşti. Hacı adayları ile yakınları helalleşmek için uzun kuyruklar oluştu.

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