İhlas Haber Ajansı

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Türkeli'de hacı adaylarına eğitim

Sinop’un Türkeli ilçesinde hacı adaylarına yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde hacı adaylarına yönelik eğitim semineri düzenlendi.


Seminer, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü ve Merkez Camii İmam Hatibi Bekir Yılmaz tarafından Müftülük Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Hacı adaylarına, hac ibadetinin önemi, yapılması gerekenler, ibadetlerin nasıl yerine getirilmesi gerektiği gibi konularda bilgilendirme yapıldı.


Seminerde ayrıca, hacı adaylarının soruları cevaplandırıldı ve onlara manevi destek sağlandı. Hacı adaylarının bu eğitimle daha iyi hazırlanmaları ve kutsal topraklarda ibadetlerini daha bilinçli bir şekilde yerine getirmeleri amaçlandı.

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