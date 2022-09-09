Türkeli'de Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türkeli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası olması sebebiyle "Kronik Hastalıklarda Tarama ve İzlemler" konulu etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, Türkeli İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları Dr. Deniz Özlem Mertoğlu, Ebeler Emine Akyüz ve Rabia Türkmen tarafından vatandaşlara yönelik toplantılar düzenlendi.

Vatandaşlara kronik hastalıklarla mücadele kapsamında sağlıklı yaşam önerileri verilip, ücretsiz olarak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.