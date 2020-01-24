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Türkeli'de İdlib yardım kampanyası

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Kardeşin ısınır, dünya ısınır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Kardeşin ısınır, dünya ısınır. Haydi sen de gönül ver" sloganıyla Türkeli Gençlik Merkezinde İdlib'e yardım kampanyası başlatıldı.


Türkeli Gençlik Merkezi tarafından Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan vatandaşlar ve çocuklar için yardım kampanyası düzenlendi. İdlib'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için Türkeli Gençlik Merkezi tarafından insani yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında kazak, battaniye, mont, bot, atkı, bere gibi birçok insani yardım toplayan Türkeli Gençlik Merkezi, toplanan yardım malzemelerini Gençlik Merkezi aracılığıyla Suriye'nin İdlib şehrine gönderecek.

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