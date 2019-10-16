Türkeli'de iki futbol kulübünden "birleşme" kararı

Türkeli Belediye Esnafspor ve Türkelispor bu sezonda birleşerek 'tek yumruk tek yürek' oldular.

Türkeli ilçesinde faaliyet gösteren Türkeli Belediye Esnafspor Kulübü ile Türkelispor Kulübü birleşme kararı aldılar. Görüşmeler, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleşti.

Türkeli Belediye Esnafspor çatısı altında birleşen iki kulüp, kadroya birçok yeni transfer dahil ederek, profesyonel ve tecrübeli oyunculardan oluştu. Türkeli Belediye Esnafspor Kulübü antrenörlüğüne bölgenin tecrübeli hocalarından biri olan Aşkın Deniz, Asbaşkanı olarak Atakan Arslan getirildi.

Türkeli Belediye Esnafspor Kulübü antrenörlüğüne getirilen Aşkın Deniz, yaptığı açıklamada, iki takımın da birleşme kararının birlik ve beraberlik açısından ve Bölgesel Amatör Lig (BAL) hedefleri açısından önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Deniz, "İki kulübün de birleşmesiyle güzel bir kadro ortaya çıktı. Bu sezon iyi hazırlanarak, BAL hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Yüksekokulda öğrenim gören bazı öğrenciler de takımımızda yer alacak. Birleşme kararı halkımız açısından da çok güzel oldu" dedi.