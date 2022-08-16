İhlas Haber Ajansı

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Türkeli'de iki katlı ahşap ev kül oldu

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Keş köyünde çıkan yangında, iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Keş köyünde çıkan yangında, iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Keş köyünde Fikret Aydın'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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