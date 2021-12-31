İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Türkeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Ahmet Akgül idaresindeki otomobil, Türkeli ilçesinden Ayancık ilçesine seyir halindeyken, Karabey köyü Çarşamba mevkisinde Hüseyin Karagülle idaresindeki otomobil ile çarpıştı.


Kazada, iki otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüseyin Karagülle, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.