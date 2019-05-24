Türkeli'de "İlk Sadaka Kumbaram" etkinliği

Türkeli ilçesinde, müftülük 4-6 yaş Kur'an Kursu öğreticileri tarafından "İlk Sadaka Kumbaram" etkinliği düzenlendi.

Türkeli ilçesinde, müftülük 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğreticileri Neriman Şentürk, Seher Demirel ve Ayşe Maytap tarafından Ramazan ayında başlatılan "İlk Sadaka Kumbaram" etkinliğine öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte, ilk sadaka kumbarasında toplanan paralar, ilçede yapımı süren Yatılı Kur'an Kursu'na bağışlandı. Çocukların ve velilerin katkılarıyla toplanan bağışı İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı, teslim aldı.

İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı, "Tutumlu olma ve sadakanın dini açıdan önemini aşılamak için oluşturulan 'İlk Sadaka Kumbaram' etkinliğini eğlenceli bir şekilde gerçekleştiren Kuran Kursu öğreticilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.