İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Türkeli'de İlköğretim Haftası

Türkeli ilçesinde, 13-17 Eylül İlköğretim Haftası dolayısıyla Cumhuriyet İlkokulunda kutlama programı düzenlendi.


Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen kutlama etkinliğine, Türkeli İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım, CHP İlçe Başkanı Tugay Dincel, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


Etkinlikte, öğrenciler tarafından müzikli dans gösterileri sergilendi. İlköğretim Haftası dolayısıyla hazırlanan şiirler okundu. 4. sınıf öğrencileri, 1. sınıf öğrencilerine "Okula Hoş Geldiniz" çiçeği takdim etti.


1. sınıf öğrencilerinin tören geçişi ile okullarına girmesiyle program son buldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.