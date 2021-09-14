Türkeli'de İlköğretim Haftası

Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen kutlama etkinliğine, Türkeli İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım, CHP İlçe Başkanı Tugay Dincel, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlikte, öğrenciler tarafından müzikli dans gösterileri sergilendi. İlköğretim Haftası dolayısıyla hazırlanan şiirler okundu. 4. sınıf öğrencileri, 1. sınıf öğrencilerine "Okula Hoş Geldiniz" çiçeği takdim etti.

1. sınıf öğrencilerinin tören geçişi ile okullarına girmesiyle program son buldu.