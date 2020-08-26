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Türkeli'de kan bağışı kampanyası başladı

Sinop’un Türkeli ilçesinde Kızılay tarafından 3 gün sürecek olan kan bağışı kampanyasının ilk günü tamamlandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde Kızılay tarafından 3 gün sürecek olan kan bağışı kampanyasının ilk günü tamamlandı.


Türk Kızılayı'na ait kan bağışı otobüsü ilçedeki Atatürk Anıtı önünegelerek, burada 3 gün sürecek kan bağışı kampanyasının ilk gününü tamamladı.


Geçen günlerde sıkça duyurusu yapılan kan bağışı kampanyasının ilk günü yoğundu. Başlatılan kampanya, aynı zamanda ilçeye bağlı Yazıcı köyü nüfusuna kayıtlı Yılmaz çiftinin 13 aylık bebekleri Tuğrul Yılmaz için de ayrı önem taşıyor. Acilen kök hücre nakli olması gereken 13 aylık Tuğrul Yılmaz bebek için de uyum sağlayacak kök hücrenin bulunması için vatandaşlar, kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösteriyor.


28 Ağustos Cuma gününe kadar sürecekkan bağışı kampanyasıyla ülke genelinde koronavirüs nedeniyle bitmek üzere olan kan stoğuna da destek sağlanmış olacak.

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